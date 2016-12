Multumim Ilo

M-am trezit din cauza unei dureri cumplite in intreg corpul. Am deschis ochii si am vazut o sora medicala care statea alaturi de patul meu.- Domnule Fujima - a spus ea - aveti noroc, ati supravietuit bombardamentului din Hiroshima de acum doua zile. Acum sunteti in spital, in afara oricarui pericol.Foarte slabit, am intrebat:- Unde sunt? - In Nagasaki, a raspuns ea. (Alan E. Mayer - "Ghinion")