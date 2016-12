In noaptea nuntii, sotul mangaie burta sotiei si apoi zice duios:- Acesta este domeniul meu, aici am sa sadesc cartofi. Si a adormit.A doua noapte la fel, o mangaie si ii spune mieros:- Aici voi pune varza. Si iar adoarme.In a treia noapte, inainte ca sotul sa spuna orice, sotia zice:- Auzi, ma agronomule, daca in seara asta nu plantezi un morcov, sa stii ca eu dau campul in arenda.