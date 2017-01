O profesoara noua incearca sa predea lectii de psihologie unor copii. Ea intra in clasa spunand:Cine crede ca e prost, sa se ridice in picioare! Dupa citeva secunde, se ridica in picioare Bula.Profesoara i se adreseaza:- Tu de ce crezi ca esti prost?- Nu sunt prost, doamna, dar imi parea rau sa stati in picioare numai dumneavoastra!