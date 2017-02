Bancul zilei: Romanii intre ei

Multumim, Alin C.

Gangsteri englezi prind un tigan care furase o suta de mii de lire si incearca sa afle unde a ascuns tiganul banii. Deoarece tiganul nu da semne ca ar cunoaste limba engleza, gangsterii aduc un roman, un bulgar si un polonez. Incearca polonezul sa scoata o vorba de la el insa nu reuseste. Incearca si bulgarul, tiganul tace chitic. Vine si romanul si il intreaba:- Unde ai ascuns banii?Tiganul ii raspunde:- Nu spun nimic.Vazand unul din gangsteri ca acesta da din cap negativ, dar totusi este dispus sa vorbeasca prin translatorul roman, ii pune un revolver la cap si ii transmite prin roman:- Daca nu spui unde sunt banii, acest revolver o sa se descarce din greseala si toti creierii tai o sa imi decoreze biroul.Tiganul speriat incepe sa turuie:- Gata, spun tot, opriti-va! Banii sunt in rulota mea ascunsa in parcul central, imediat dupa pod, in spatele copacilor.La care romanul le traduce englezilor:- A zis ca nu ii este frica de moarte.