Bancul zilei: Primul banc cu un barbat blond

Cica un irlandez, un mexican si un blond erau muncitori pe un santier, undeva la etajul 20, si vine pauza de masa. Irlandezul isi deschide punga cu mancare si zice:- Din nou varza si carne de vaca! M-am saturat! Daca si maine tot asta gasesc in punga, ma arunc!Mexicanul deschide punga si zice:- Din nou tacos! M-am saturat de tacos! Daca maine gasesc tot tacos, ma arunc!Blondul:- Din nou lasagna! M-am saturat! Daca maine e la fel, ma arunc.A doua zi, - irlandezul are exact aceeasi mancare, se arunca si moare, - mexicanul se arunca si moare si el, - blondul idem, se arunca si moare.La inmormantare, nevasta irlandezului:- Daca stiam ca nu-i place, i-as fi gatit altceva!Nevasta mexicanului:- As fi putut sa-i dau tortillas, chilli peppers sau altceva! Daca as fi stiut!Acum toata lumea se uita la nevasta blondului... si se uita... si se uita... La care nevasta blondului, si ea blonda, zice:- De ce va uitati asa la mine?! Barbatul meu isi facea singur pachetul!