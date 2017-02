A fost lansat PSD Invaders, un joc video realizat dupa modelul Space Invaders, ce indeamna la eliminarea coruptiei

Pentru a veni in sprijinul justitiei in lupta anti-coruptie cu psdinvaders.com , ai la dispozitie trei vieti si trei bombe. Bombele reprezinta Directia Nationala Anticoruptie (DNA).Jocul a fost conceput Vlad Rosca, un tanar din Bucuresti care lucreaza in domeniul IT.Potrivit acestuia, in doua ore de la lansarea platformei, au fost castigate doar 71 de lupte din cele peste 6000 incepute, insa, asa cum indica si jocul, „in lupta cu coruptia, nu exista cale usoara”.Captura Facebook