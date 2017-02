Bancul zilei: O sotie mereu nemultumita

Multumim Alin C.

O pereche la varsta a treia, dupa o consultatie geriatrica, primeste ca sfat de la medic sa-si noteze ce au de facut pentru a compensa, astfel, memoria care incepe sa se deterioreze. Intr-una din zile, in timp ce se uitau la TV, batranelul se ridica din fotoliu pentru a merge la bucatarie.Sotia:- Adu-mi si mie o cupa cu inghetata, dar noteaza-ti sa nu uiti.Sotul:- Nu e nevoie, doar tin minte.- Stai, mai pune in inghetata si niste zmeura. Noteza-ti...- Nu e nevoie...- Inca ceva: pune deasupra si o lingurita de frisca. Noteaza-ti...- Nu notez nimic, doar tin minte atata lucru (din ce in ce mai iritat pentru ca e intors din drum).Dupa vreo douazeci de minute, batranelul iese din bucatarie cu un platou cu felii de sunca si oua pe care il depune in mainile consoartei. Dupa ce se uita la platou, batranica explodeaza:- Vezi, ai uitat ceapa! Doar ti-am spus sa notezi