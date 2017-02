Trei barbati vorbesc despre cadourile pe care le-au luat sotiilor de Valentine's Day:- Cadoul meu ajunge la 100 in 8 secunde. I-am luat un Porsche, spune primul.- Ce i-am luat eu ajunge la 100 in 5 secunde: i-am luat un Ferrari, se lauda al doilea.- He, he. Ce i-am luat eu ajunge la 100 intr-o secunda, spune si al treilea. I-am luat un cantar!