Bancul zilei: Cum ajungi sa ai reumatism

Multumim Andrei

Un betiv cu un ziar in mana se urca in autobuz si se aseaza langa un preot.- Scuzati-ma, parinte, stiti cumva din ce motive se ajunge la reumatism?- Desigur, raspunde preotul cu compasiune. O viata dezordonata, tovarasia unor femei indoielnice, consumul exagerat de tutun si alcool, betii care se termina cu nopti petrecute in bordeluri, toate astea duc la reumatism...- Uaau! N-as fi crezut niciodata, raspunde betivul.- Scuza-ma, n-am vrut sa va jignesc... de cand suferi de reumatism, fiule?- Eu?! Nu, parinte... eu niciodata n-am suferit de asa ceva... tocmai am citit in ziar ca Patriarhul Daniel...