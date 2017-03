Bancul zilei: Radio Erevan si prietenia romano-rusa

Multumim Viorel S.​

- Am auzit ca in Romania, intr-o fabrica, a fost data jos o lozinca pe care scria: "Mai bine muncim pentru 10 rusi decat pentru un american".Cum poate fi explicat acest lucru?- Am cercetat acest eveniment ciudat mai indeaproape. Explicatia e foarte simpla: era o fabrica de sicrie.