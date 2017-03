Clipul zilei: Lia Olguta Vasilescu, discurs in limba engleza la ONU

Ministrul Muncii şi fostul primar al Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a participat luni la cea de-a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru conditia femeii, care a avut loc la New York. Olguţa Vasilescu a susţinut un discurs in limba engleza, discurs citit de pe foaie, transmite Gazeta de Sud Vezi in clip (de la secunda 45) cum se exprima Lia Olguta Vasilescu in limba engleza: