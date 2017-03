Bancul zilei: Ce ti se intampla daca spui bancuri politice in Rusia

Multumim Alin C.

Trei rusi calatoreau in aceeasi cuseta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, in timp ce ceilalti doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi in liniste ziarul, primul rus s-a hotarat sa le joace o festa celor doi. A iesit discret din cuseta si a comandat insotitorului de vagon trei ceaiuri, cu mentiunea sa-i fie aduse exact peste 10 minute. A reintrat in cuseta si, dupa noua minute, le-a spus celor doi:- Baieti, ar trebui s-o lasati mai moale cu bancurile politice in tren. FSB-ul are microfoane in toate cusetele si compartimentele.- Rahat, hai sa fim seriosi! Cine a mai auzit de microfoane in trenuri in zilele noastre?- Serios, hai sa va arat. Dupa care, a spus cu glas tare: "Domnule maior, trei ceaiuri, va rog!"N-au trecut decat cateva secunde si insotitorul vagonului a intrat cu cele trei ceaiuri. Cei doi calatori s-au albit la fata si nu au mai scos nici un cuvant pana s-au culcat. Dimineata, tipul glumet s-a trezit singur in compartiment. Curios, l-a intrebat pe insotitor unde sunt cei doi. Acesta i-a raspuns ca, in timpul noptii, cei doi au fost saltati de FSB.- Bine, bine, dar pe mine de ce m-au lasat in pace?- Domnului maior i-a placut poanta cu ceaiul.