Bancul zilei: Care dintre posturi trebuie respectat obligatoriu

Multumim Dana. L.

De Paste, Mos Nicolae coboara dintr-un bloc si se intalneste cu iepurasul:

- Sa nu cumva sa faci tampenia sa intri in vorba cu baba de la etajul trei!

Barem de corectare la testele de admitere la Institutul de Teologie:a) pentru ca imi place (10 puncte)b) pentru ca "profesor de religie" e o meserie penibila (50 de puncte)c) pentru ca imi permit taxa de prima inmatriculare in BOR (100 de puncte)a) nu (0 puncte)b) niciodata. Eu curvesc moderat, nu intrec niciodata masura (10 puncte)c) uneori, dar numai cind era dezlegare la peste (100 de puncte).a) nu (0 puncte)b) da (0 puncte)c) da, dar numai daca este o enoriasa de post (100 de puncte)a) postul Pastelui (10 puncte)b) postul Craciunului (10 puncte)c) postul Trinitas TV (100 de puncte)a) calugarita falsa are tocuri (10 puncte)b) calugarita falsa are nunchaku in loc de matanii (10 puncte)c) calugarita falsa nu are gemeni cu un confrate local (100 de puncte)a) desigur! (0 puncte)b) da, chiar daca m-a dezamagit nasol la pokerul de aseara (10 puncte)c) stati putin, ce treaba are Dumnezeu cu Biserica? (100 de puncte)a) pe kilometru (10 puncte)b) pe ora (10 puncte)c) pe kilogram (100 puncte)a) sfintia voastra (10 puncte)b) preasfintia voastra (10 puncte 6,66 puncte bonus)c) sa traiti, ordonati! (100 de puncte)a) in mijlocul enoriasilor (0 puncte)b) intr-o parohie urbana (10 puncte)c) intr-un Porsche ultimul tip (100 de puncte)***sursa: bancuri.net