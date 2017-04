Doi ardeleni:- Ma, tu stii ce am patit ieri?- Ce ai patit?- Mergeam prin parc, cand vad ca se apropie o femeie tanara si frumoasa pe o bicicleta. Cand a ajuns langa mine, arunca bicicleta in tufis si isi smulge hainele de pe ea.- Si?- Si-mi spune: Ia-ti ce-ti trebuie!- Si ce ai facut?- Pai... am luat bicicleta!- Bine ai facut, hainele nu s-ar fi potrivit.