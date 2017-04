Bancul zilei: Cand lucrurile nu sunt ceea ce par

Multumim Roy

Un tip intra in mare viteza in frizerie si intreaba:- Cati mai sunt in fata mea?- 10, i se raspunde.Pleaca si se intoarce dupa o ora:- Cati mai asteapta?- 5.Pleaca iarasi, se intoarce dupa o ora si intreaba:- Cati au mai ramas?- Inchid, spune frizerul cu satisfactie.- Nici o problema, zis omul perfect linistit, ma intorc maine.Si iese.- Cine-i nebunul asta? Stie cineva de unde vine? Face asta mereu de cateva ori pe luna, spuse sictirit frizerul.- Nu stiu, spuse un ucenic, dar adineauri l-am vazut iesind de la nevasta dumitale...