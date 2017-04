Bancul zilei: Un ardelean la Bucuresti

Un ardelean vine la Bucuresti si asteapta cuminte verdele la un semafor. Exact atunci, un sofer trece cu viteza printr-o balta si ii stopeste pe toti cei de pe trotuar, din cap pana in picioare. Bucurestenii urla dupa el ca scosi din minti, numai ardeleanul ramane calm si se uita la ei mirat.- Apoi, stati linistiti ca trebe sa opreasca, le spune el.- Unde sa opreaca domne', esti tampit? N-ai vazut ce viteza avea?-Apoi cum, nu opreste?-Nu, tu pe ce lume traiesti?-Apoi la noi in Ardeal, daca se intampla de te uda un sofer, apoi opreste, te ia la el in masina, isi cere iertare, te duce acasa, iti da sa mananci si nu se lasa pana nu stai la el vreo trei zile in gazda pe banii lui. Iar la plecare iti cumpara si televizor.-E, pe dracu'! zice bucuresteanul. Ti s-a intimplat matale asta!?-Mie nu, da' i s-o-ntamplat nevesti-mii!