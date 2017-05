Multumim Viorel S.​

Sotul, venind acasa, o intreaba pe sotie:- Cum ti-a mers ziua, dulceata?- Perfect, dragule. Am facut ciorba, am prajit peste, am spalat geamurile si hainele copilului, precum si ale tale, iar acum stau si crosetez. Daca maine nu achiti factura la internet, te omor