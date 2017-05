Un barbat care statea la coada la casa din supermarket observa deodata ca o blonda frumoasa, care statea si ea la coada, ceva mai in spate, ii face semn cu mana in semn de salut si ii zambeste prietenos. Tipului nu ii vine sa creada ca o femeie atat de frumoasa il cunoaste, asa ca se indreapta spre ea si o intreaba:- Scuzati-ma, ne cunoastem cumva?- Nu sunt foarte sigura, dar cred ca sunteti tatal unuia dintre copiii mei, raspunde blonda.Barbatul isi aduce aminte de singura data cand si-a inselat sotia si ii spune incantat:- Esti cumva dansatoarea de striptease cu care am petrecut in seara dinaintea nuntii cu baietii?- Nu, raspunde blonda cu raceala, sunt profesoara de romana a fiului dumneavoastra.