Un grup de tineri a desfasurat un experiment social in Canada pentru a vedea reactiile oamenilor cu privire la propunerea lui Trump de interzicere a musulmanilor in SUA.Unul dintre protagonisti a fost costumat in Donald Trump si a purtat o pancarta pe care scria: "Fiti ca America Interziceti musulmanii. Imbratiseaza-ma daca esti de acord", iar langa el se afla un tanar musulman care afisa mesajul "Sunt musulman. Imbratiseaza-ma daca nu esti de acord".