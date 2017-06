Bancul zilei: 9 luni

Ion se casatoreste cu Maria dupa doar 3 luni de relatie. La o saptamana dupa nunta, Maria naste.Tot satul vorbeste.Intre timp, Ion iese in sat sa le faca cinste prietenilor, iar ei il iau la rost:- Ma Ioane, ce esti, ma, asta prost? Nu e ma copilul tau, ca voi nu aveti decat 3 luni impreuna!Ion se duce suparat acasa si o ia la intebari pe Maria:- Marie, toata lumea rade de mine ca nu e copilul meu, ca noi nu avem decat 3 luni impreuna.Maria insa ii raspunde:- Ma Ioane, ia vino tu sa-ti explic. Prietenii tai fac misto de tine. Ma Ioane, ai stat tu 3 luni cu mine?- Da.- Am stat eu 3 luni cu tine?- Da.- Am stat noi 3 luni impreuna?- Da.- Ei, vezi? Fa si tu o socoteala, daca le aduni o sa vezi ca ies 9 luni.