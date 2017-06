Multumim Marcel​

Un individ este dat in judecata de o tipa pe care a numit-o "gasca proasta". Judecatoarea ii explica faptul ca e nepoliticos sa-i spui unei doamne asa ceva si il indeamna sa-si ceara scuze. Cu o naivitate studiata, tipul o intreaba pe judecatoare:

- Deci n-am voie sa-i spun unei doamne "gasca proasta"?

- Nu, in nici un caz!

- Dar unei gaste proaste am voie sa-i spun "stimata doamna"?

- Bineinteles, nu s-ar supara nimeni.

- In acest caz, stimata doamna judecatoare si stimata doamna reclamanta, va rog sa ma scuzati!