Bancul zilei: Guma de mestecat

Un roman ajuns in Franta isi ia micul dejun (cafea, croissant, paine, unt si marmelada) cand un francez, mestecand guma de mestecat, se aseaza langa el.Romanul incearcasa il ingnore, dar francezul il abordeaza:- Voi mancati painea intreaga?Romanul raspunde, usor iritat:- Sigur ca da.Francezul, facand un balon din guma de mestecat:- Noi nu. In Franta mancam doar miezul. Coaja o adunam intr-un tomberon, o reciclam, o transformam in croissante si o vindem in Romania.Romanul tace, iar francezul continua:- Voi in Romania mancati marmelada pe paine?Romanul:- Da, sigur.Francezul, ranjind:- Noi nu. In Franta, noi mancam fructe proaspete la micul dejun. Apoi punem toate cojile si ramasitele intr-un tomberon, le reciclam, facem marmelada si o vindem in Romania.Atunci, romanul intreaba:- Auzi, voi, francezii, faceti sex?- Sigur ca da, raspunde francezul.- Si ce faceti cu prezervativele folosite? intreaba romanul.- Le aruncam, bineinteles.- Noi nu le aruncam. La noi in Romania, le strangem intr-un tomberon, le reciclam, le transformam in guma de mestecat si le vindem in Franta.