Multumim Laura​

Un tata vine in Bucuresti sa-si viziteze fiul student. A sosit seara tarziu in gara, a ajuns in Regie unde era intuneric bezna, fiul nu-i raspunde la telefon si nu vede nicio miscare in jurul caminului, pe nimeni ca sa intrebe, asa ca se apropie de camin si striga:- Ionel Popescu unde sta?Se aude o voce plictisita:- Sprijina-l de usa ca venim noi sa-l luam in 3 minute!