Silviu Lung a cantat "Sa nu-mi iei niciodata dragostea" in cantonamentul echipei Kayserispor

Kayserispor anunta in urma cu cateva zile ca va continua traditia ca jucatorii nou veniti la echipa sa fie pusi sa cante in fata colegilor. Astfel, in 7 iulie a cantat Erdal Ozturk, in 8 iulie Muammer Yildirim, in 10 iulie Geoffrey Bia si in 11 iulie Oguzhan Berber si Omer Kandemir.Echipa Kayserispor este antrenata din aceasta vara de Marius Sumudica si ii are in componenta si pe Cristian Sapunaru si Fernando Boldrin.