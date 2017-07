Pui de leopard crescut de o leoaica

O leoaica a fost vazuta adoptand un pui de leopard in Tanzania, acesta fiind primul caz in care o felina de mari dimensiuni a adoptat un pui din alta specie, relateaza The Guardian Leoaica in varsta de cinci ani, numita Nosikitok este monitorizata atent de personalul rezervatiei Ngorongoro. La sfarsitul lunii iunie, aceasta a dat ea insasi nastere unui pui.Avand instinctul matern bine dezvoltat, cel mai probabil leoaica a simtit fiziologic nevoia de a avea grija de puiul de leopard. Presedintele grupului de conservare a felinelor de mari dimensiuni "Panthera", Luke Hunter, a declarat faptul ca este posibil ca leoaica sa isi fi pierdut puii si, in ciuda comportamentului orgolios al acestor feline, instinctul sau matern sa o fi atras catre puiul vulnerabil de leopard.