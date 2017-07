Noile papusi afgane din "Sesame Street" promoveaza egalitatea de gen si educatia

Anul trecut, in versiunea afgana a serialului "Sesame Street" a fost introdus un personaj feminin, Zari, reprezentand o fetita, menit sa reprezinte o inspiratie pentru fetele din natiunea musulmana conservatoare, scrie The Washington Post Acum, un nou personaj "muppet" se alatura distributiei: fratele lui Zari, care le va arata baietilor importanta respectarii femeilor. Zeerak, al carui nume inseamna "destept" in cele doua limbi oficiale ale Afganistanului, este un baietel de patru ani, caruia ii place sa invete si sa citeasca.Ambele personaje poarta haine afgane traditionale: o pereche de pantaloni largi si o camasa lunga, numite "shalwar kameez", pentru el si o rochie colorata, alaturi de un hijab crem, pentru ea.Aceste doua personaje se alatura distributiei multi-culturale din care fac parte papusi create special pentru veriuni locale ale serialului in Bangladesh, Egipt si India.