Multumim Viorel S.​

Un sofer gonea cu 150 km/ora. Vede girofarul unei masini de politie in oglinda si accelereaza. Dupa o vreme, vede ca nu poate scapa de politist si trage pe dreapta. Politistul ii spune:- Am avut o zi groaznica si vreau sa ajung acasa. Dar mi-a placut urmarirea. Asa ca zi-mi o scuza buna si te las sa pleci.- Acum trei saptamani, nevasta-mea a fugit cu un politist, zice soferul. Cand te-am vazut in spate, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi.