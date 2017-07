Multumim Liviu S.

Plimbandu-se printr-un balci, un barbat ajunge la cortul unei ghicitoare. Gandindu-se ca se va amuza strasnic, omul intra in cort si se asaza.- Vad ca esti tatal a doi copii, spune ghicitoarea, privind in globul de cristal.- Asa crezi tu, replica dispretuitor barbatul. Sunt tatal a trei copii.- Asta s-o crezi tu!, zice ghicitoarea.