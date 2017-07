Bancul zilei: O nimfomana la doctor

O femeie superba se duce la doctor.- Domnule doctor, am o problema, stiti, nu imi mai ajunge barbatul meu...- Nicio problema, s-au mai vazut cazuri, luati-va un amant.- Mi-am luat, domnule doctor, dar tot nu imi ajunge.- Bine, in fine, s-au mai vazut cazuri, mai luati-va inca un amant.- Pai... am, domnule doctor, dar tot nu imi ajunge.- Cum asa, si cu barbat, si cu doi amanti, nu va ajunge?- Nu.- Atunci mai incercati cu inca un amant...- Mi-am luat, domnule doctor, degeaba.Doctorul, exsperat:- Inseamna ca dumneavoastra sunteti bolnava.- Pai de-asta am si venit la dumneavoastra. Ca sa imi dati o adeverinta ca sunt bolnava. Sotul meu crede ca sunt femeie usoara.