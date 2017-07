Bancul zilei: Geniul si idiotul

Un geniu mandru si un idiot fac un pariu. Geniul spune:- Pentru fiecare intrebare pe care ti-o pun si nu stii raspunsul, imi dai 5$. Si daca imi pui tu o intrebare la care nu iti pot raspunde, iti dau 5000$.Idiotul raspunde: "Okay".Geniul apoi intreaba: "Cate continente sunt in lume?". Idiotul nu stie, asa ca ii intinde 5$.Acum e randul idiotului sa il intrebe pe geniu: "Ce animal sta in doua picioare dar doarme in 3?". Geniul se tot gandeste, dar nu stie raspunsul, asa ca ii da idiotului 5000$ si spune:- La naiba, am pierdut. Apropo, care era raspunsul la intrebare?La care idiotul ii inmana 5$.