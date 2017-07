Bancul zilei: Cea mai enervanta vanzatoare

Un magazin angajeaza vanzatoare. O tanara se prezinta la interviu, iar patronul incepe sa o invete:- Uite, noi aici, daca nu avem un produs in stoc, nu spunem niciodata "nu" clientului. Il aburim, il amanam, pana aducem produsulZis si facut, timpul trece si fata se perfectioneaza.Intr-o zi, un client intra in magazin si intreaba:- Buna ziua, manusi aveti?- Sigur ca da. Dar de care sa fie? De piele? Tricotate? Cu un deget, cu doua cu cinci?- De piele, normale, cu cinci degete, raspunde clientul.- Le purtati la palton sau la jacheta? intreaba vanzatoarea.- La palton, ca vine iarna.- Domnule, eu va propun sa veniti maine cu paltonul aici, sa vedem cum se asorteaza.Omul pleaca putin cam nedumerit, iar cand sa iasa pe usa, un barbat intra in magazin foarte furios, cu un colac de toaleta si cu o placa de faianta in mana:- Domnisoara, uite asta-i capacul de la toaleta, asta-i nuanta la faianta, acum imi dai hartie igienica?