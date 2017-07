Bancul zilei: Despre pensii speciale si amor contra cost

Multumim Laura

Doua prostituate, in parc, pe o banca:- Draga, cum faci tu ca ai bani si te imbraci asa frumos?- Draga, eu vin in parc si intru in vorba cu pensionari care nu mai pot decat sa mangaie si sa pupe si plec acasa cu bani. Pe criza asta si 50 lei sunt buni. Tu de ce nu faci asa?- Bravo, sa stii ca e o idee buna, am s-o practic si eu.Dupa cateva zile se intalnesc din nou si fata noastra era suparata.- Ce ai, fata?- Am facut cum ai spus, m-a luat pensionarul, m-a dus acasa si m-a rupt toata noaptea pe 50 lei.- Vai, draga, am uitat un amanunt, intotdeauna uita-te la ciorapi! Daca-i are kaki e pensionat de la armata si nu te baga, ca astia ies de la 50 de ani, dar daca ii are bleumarin e si mai rau, aviatorii ies la pensie la 40!!!