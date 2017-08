Bancul zilei: Un evreu tine post

Un evreu se muta intr-un orasel catolic. In fiecare vineri, in timp ce crestinii tineau post si mancau numai peste, evreul facea fripturi dupa fripturi, innebunindu-i pe toti cu mirosul.Disperati, catolicii, se decid sa il converteasca si, dupa amenintari, rugaminti, promisiuni, reusesc sa il convinga. Il duc cu mare alai la biserica, unde preotul il stropeste de 3 ori cu apa sfintita, intonand "nascut evreu, crescut evreu, acum crestin".Vinerea viitoare, in timp ce toti catolicii tineau post si mancau numai peste, din casa evreului convertit se ridica din nou un miros imbietor de friptura.Innebuniti, localnicii s-au prezentat la casa pacatosului, sa vada cum e posibila una ca asta, si l-au gasit in fata unui gratar mare, plin cu carne, pe care o stropea de zor cu apa, intonand: "nascuta vaca, crescuta vaca, acum peste".