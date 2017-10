Ion: Ma Gheo, aseara aproape ca l-am vazut pe tata'tau.Gheo: Doamne feri, d'apai ce vorba-i asta, ma Ioane? Ori l-ai vazut, ori nu l-ai vazut; cum ii asta ca aproape ca l-ai vazut?Ion: Pai ma, tata'tau nu lucra in gara la Dej?Gheo: Ba da.Ion: Si in echipa lui nu au salopete de alea galbene, cu numere pe ele?Gheo: Ba da.Ion: Si tata'tau nu are numaru' 55?Gheo: Ba da.Ion: No, apai d'aia zic, io l-am vazut pe ala cu numaru' 54.