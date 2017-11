Bancul zilei: Decizii gresite la o ultima analiza

Multumim Viorel S.

Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune:-Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini frumoase cu care cutreieram lumea, femei frumoase cu care ma distram, prieteni, si multi bani. Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa ma insor sa am o familie ca altfel nu va avea cine sa-mi dea un pahar cu apa cand voi fi pe patul de moarte.Asa m-am insurat si viata mea s-a schimbat, nu am mai umblat prin baruri si discoteci, ci am stat acasa cu sotia si ne-am uitat la seriale. Masinile le-am folosit pentru concedii cu familia si ca sa aduc copiii de la scoala. Banii s-au dus pentru familie. Si acum cand stau intins si astept moartea, stiti ce este cel mai rau dintre toate?-Ce, dragul nostru tata-NU MI-E SETE!!!