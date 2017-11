Multumim Luci​

Vine un barbat la doctor si se plange ca nu prea mai merg treburile cu nevasta in pat. Doctorul ii da o sticluta cu picaturi si-i spune sa-i puna nevestei cateva seara in vin.Zis si facut. Ii pune el cativa stropi in paharul cu vin dar isi pune si lui cu gandul ca n-ar strica sa aibe amandoi acelasi chef.Ajung ei in pat si la un moment dat zice ea: - Acum am chef de barbat.El: - Si eu.