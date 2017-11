Un retailer chinez ofera, de Ziua Persoanelor Singure, provizii de alcool pe viata pentru 11.111 yuani

Pretul face referire la data evenimentului de shopping, cand magazinele online reduc preturile pe 11 noiembrie.Primii 33 de clienti care cumpara pachetul vor primi 12 sticle de baijiu in fiecare luna pana la moarte. Ei vor putea lasa fluxul de bauturi alcoolice unui membru de familie daca mor in primii cinci ani de la achizitie.Baijiu este o bautura foarte tare, facuta din orez sau sorg, ce are de obicei 52 de grade.Promotia aduce o reducere semnificativa pachetului ce se vinde de obicei pentru 99.999 de yuani (12.900 de euro).O sticla de baijiu costa circa 200 de yuani, adica aproximativ 25 de euro.