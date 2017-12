​Bancul zilei: Doi betivi

Doi betivi se intorceau intr-o seara de la carciuma. Unul dintre ei venea in patru labe, iar celalalt sprijinit de un gard. Cel sprijinit de gard rade si spune:- Ce rau ai ajuns, mergi in patru labe...Cel in patru labe ii raspunde- Da' ce-o sa faci tu cand se termina gardul?!