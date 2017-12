Bancul zilei: O blonda la bacalaureat

O blonda se plimba prin padure cand deodata ii apare in fata o zana care ii spune:- Astazi e ziua ta norocoasa! Eu sunt zana cea buna si stiu ca ai o dorinta care ti-o voi indeplini!Blonda se gandeste ce se gandeste si ii spune zanei:- In lume domneste in atatea locuri razboiul. Imi doresc ca toti oamenii:negrii albi rosii, galbeni indiferent de nationalitate si religie sa traiasca in pace si liniste!Zana intinde o harta a lumii isi noteaza toate zonele in care sunt razboaie, ofteaza si ii spune blondei:- Stii eu nu sunt o zana atotputernica ci una mai mica. Puterea mea nu e nelimitata.Nu ai avea o alta dorinta mai simpla de indeplinit?Blonda se mai gandeste si ii spune:- Pai daca asta nu merge atunci as vrea sa imi iau bacalaureatul!Atunci, zana isi increteste fruntea si raspunde:- Hai sa ne mai uitam totusi o data pe harta aia a lumii...