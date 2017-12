O blonda are nevoie de bani.Se hotareste sa-si vanda masina, dar are 200.000 km la bord si e cam greu de vandut.Se duce la un prieten.Asta ii spune:– Ar fi o varianta, da’ nu prea e legala…Te trimit io la un tovaras de-al meu mecanic si iti da inapoi kilometraju’ la 25.000 km.Zis si facut.Dupa doua luni se intalnesc.Blonda era tot cu aceeasi masina.Tipu’ o intreaba:– Ce faci ma, n-ai mai vandut-o?– Da’ ce, ma crezi proasta, are numa’ 25.000 km.