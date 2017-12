Bancul zilei: Dimineata, dupa petrecerea de Revelion

Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou RATB.Una dintre ele zice:- Am o idee! Furam un autobuz si mergem acasa! Eu intru sa-l fur, ca am carnet, tu stai de sase.Zis si facut. Prima tipa intra in depou, a doua ramane de paza.Dupa o ora de frig si tremurat, intra si cealalta tipa, pentru a gasi-o pe prietena ei plangand intre autobuze:- Ce-ai, fata, de plangi?- Nu este niciun 104 care sa ne duca acasa!- Da' proasta mai esti! Uite aici un 123, il luam pe-asta si mai mergem 2 statii pe jos!