Multumim, Adriana

Un medic isi aduce studentii in vizita la un ospiciu. Se opresc in dreptul unui salon in care se afla un barbat cu privirea ratacita.-Vedeti, acest barbat si-a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se casatoreasca l-a refuzat chiar in biserica.Grupul merge mai departe.-In cealalta rezerva il vom vedea pe cel care a luat-o.