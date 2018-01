Bancul zilei: Cum sa te intelegi bine cu vecinii

Sotul si sotia, toata noaptea au facut sex. A doua zi, vecinul, mos Ion, i se plange sotului:- Vecine, seara, cand voi faceti sex, strigatele si gemetele voastre, se aud in tot blocul. Nu ati putea s-o faceti mai in liniste?- Cum mai in liniste?- Fa ce vrei, macar cu scotch astupa-i gura sotiei, dar sa fie liniste.Seara, sotul astupa gura sotiei cu scotch si incep a face dragoste. Dupa prima runda, sotul striga:- Mos Ion, asa e bine?- Da. - striga mos Ion.Dupa a doua iar:- Si asa tot e bine?- Da. - striga mos Ion.Si tot asa s-a repetat de cateva ori. Pe la unu noaptea, sotul iar:- Mos Ion, da asa nu te deranjeaza?La care mosul, vadit iritat:- Scoate-n ... ma-tii scotch-ul ala, ca deja toti vecinii cred ca ma regulezi pe mine!