Bancul zilei: Despre licitatii si infrastructura

Dumnezeu s-a saturat vazand ca lumea tot trecea din Rai in Iad si invers. A hotarat sa faca un gard intre Rai si Iad. A chemat pe Sf.Petru, organizatorul de licitatii si i-a cerut sa-i gaseasca cei mai buni constructori. Sf. Petru, dupa indelungi licitatii electonice a adus in fata Domnului 3 constructori: un francez, un american si un roman.Dumnezeu ii ia la intrebari:- Francezule, cu cat imi faci gardul?Francezul raspunde:- Cu 5000 de euro. Folosesc tehnologie franceza de ultima generatie, muncitori chinezi toti unu si unu.Dumnezeu a continuat cu intrebarile:- Americanule cu cat imi faci gardul?Americanul raspunde:- Cu 10000 de euro, dar folosesc tehnologie de ultra-noua generatie, stalpi cu senzori de miscare, wireless, camere de filmat prin satelit cu servere etc.- Romanule cu cat imi faci gardul?Romanul raspunde:- Pai, cu 15000 de euro.- Si ce faci de banii astia? intreaba Domnul.- Pai (si apropiindu-se de urechea Domnului) iti dau Tie 5000 de euro ca mi-ai dat licitatia, 5000 de euro ii tin eu ca am castigat licitatia, iar restul de 5000 ii dam francezului sa faca gardul.MORALA:Cam asa se realizeaza cele mai multe investitii in RO, printre care si... construirea de autostrazi.- Ati vazut vreodata gard intre Rai si Iad ?- Nu.- Si nici autostrazi in Romania .