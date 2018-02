Un betiv intra intr-o biserica catolica si se duce direct la confesare. Intra in cabina si nu zice nimic.Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului.Asta nimic.Dupa un timp, bate popa de trei ori in peretele despartitor, la care betivul raspunde:- N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie.