Festivalul Metalhead Meeting aduce pentru a doua oara trupa Sepultura in Romania

Preturi Bilete:

Sepultura a fost infiintata in 1984, in perioada de glorie a metalului, in Belo Horizonte, Brazilia. Trupa este o forta majora a thrash metalului, cu influente de hardcore punk si industrial metal. Cu 13 materiale discografice de studio la activ, brazilienii au vandut milioane de albume in cei 30 de ani de cariera.Albume de succes precum "Arise" (1991), "Chaos A.D." (1993) si "Roots" (1996) au intrat in cultura muzicala a oricarui iubitor al genului, iar piese precum "Roots, Bloody Roots", "Arise","Refuse Resist","Ratamahatta","Territory" si "Attitude" se regasesc in playlistul oricarui fan al muzicii metal, de mai bine de 30 de ani.BEHEMOTH si Bucovina sunt primele nume confirmate la festivalul Metalhead Meeting. Polonezii revin la Bucuresti pentru un show de 90 de minute care va contine piesele care i-au facut celebri dar si piese de pe viitorul album al trupei. Showul face parte din doar cele cateva concerte pe care trupa le va sustine in Europa in 2017.- EARLYBIRD: pana pe 15 ianuarie: 150 de lei Acces General si 200 de lei Golden Circle- PRESALE: pana pe 23 iunie: 170 de lei Acces General si 220 de lei Golden Circle- LA INTRARE: 200 de lei Acces General si 250 de lei Golden CircleAbonamentele Golden Circle sunt in fata scenei iar numarul lor este limitat la 500 de bucati.