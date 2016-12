Artistul italian Amedeo Minghi si Gabriel Cotabita vor sustine un concert pe 4 aprilie, la Sala Palatului

Cunoscut romanilor in special pentru interpretarea deosebita a melodiei "Ricordi Del Cuore", coloana sonora a telenovelei de succes "Edera", Amedeo Minghi va adauga in playlist-ul concertului de la Sala Palatului, atat melodiile sale de succes care au intrat in istoria muzicii usoare italiene, cat si piesele cantate de-a lungul timpului la editiilefestivalului cantecului italian "Sanremo".Amedeo Minghi si-a inceput cariera de muzician, cantaret si compozitor la inceputul anilor '60 , iar pe parcursul celor cinci decade a atins culmile gloriei cu melodii exceptionale adunate intr-un portofoliu ce cuprinde peste 30 de albume, 20 de hit-uri, 5 DVD-uri si coloane sonore pentru 9 filme de fictiune, 2 drame, dar si distinctii notabile, cum ar fi "Ordinul de Merit al Republicii Italiene", sau trofee si premii muzicale recunoscute la nivel mondial.Gabriel Cotabita va deschide show-ul de la Bucuresti cu melodii precum "Noapte albastra", "Raiul e pe pamant", "Domnisoara nu pleca" sau "Daca n-ai iubi", dar si cu melodii din repertoriul sau acutal.Cei doi artisti vor fi acompaniati de instrumentistii orchestrei Andrei Tudor Band."Am fost invitat sa cant in deschiderea concertului unui mare artist italian, Amedeo Minghi. Poate numele nu prea va e cunoscut dar, la o simpla cautare pe YouTube, veti descoperi un repertoriu impresionant, pe care, cu siguranta il veti recunoaste", spune Gabriel Cotabita.Biletele pentru concertul Amedeo Minghi se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro , iar preturile variaza in functie de categoria de loc.Cat.3 - 80 lei,Cat.2 - 120 lei,Cat.1 - 160 lei,VIP - 200 lei,Golden VIP- 250 lei.