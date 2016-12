Trupa Deep Purple revine la Bucuresti pe 13 mai

Primul single de pe disc va fi lansat pe 20 ianuarie.Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse si Don Airey continua sa cante hard-rock. Nuantele si texturile noilor creatii sunt inovatoare.In ultimul timp, trupa a explorat noi stiluri, starnind interesul celor ce nu erau nascuti pe vremea in care Deep Purple se afla in topurile industriei muzicale. Albume de succes precum "In Rock" (1970), "Machine Head" (1972), "Made In Japan" ( 1973) si melodia " Smoke On The Water" au propulsat trupa in topul vanzarilor de bilete si albume.Cu nenumarate piese catalogate drept clasice in palmares, aparitiile lor live isca multiple dezbateri intre fanii mai vechi si mai noi, mai ales dupa reeditarea albumului "NOW WHAT?!". Disc de Aur si Top Ten in jurul lumii, albumul s-a vandut in peste un million de exemplare. La care se adauga peste un milion de spectatori la concerte, pana acum.Videoclipurile "From the Setting Sun in wacken" si "To the Rising Sun in Tokyo" s-au clasat in aceeasi zi pe locurile 1, respectiv 2, al topurilor muzicale britanice, dovedind inca o data fascinatia pe care o ofera show-urile trupei asupra publicului.Biletele se pun in vanzare incepand de vineri in reteaua Eventim, la preturile de 130 lei (Gazon B), 190 lei (Gazon A), 270 lei (Golden Ring), 350 lei (Tribuna).