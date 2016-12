Cantaretul flamenco Diego el Cigala va concerta la Bucuresti pe 9 mai

El a castigat doua premii Grammy, a fost de cinci ori nominalizat la premiile Latin Grammy si este considerat unul dintre cei mai inovatori artisti ai secolului.Nascut la Madrid, intr-o familie de muzicieni flamenco de etnie rroma, el Cigala si-a inceput cariera solo in 1997 si doar patru ani mai tarziu era nominalizat la premiul pentru „cel mai bun album de flamenco” cu „Corren Tiempos de Alegría”.Colaborarea cu legendarul pianist cubanez pianist Bebo Valdés a dus la nasterea, in 2003, unui dublu CD, „Lágrimas Negras”, care a marcat o adevarata revolutie a acestui gen si i-a adus cantaretului premiul Latin Grammy.Albumul „Lágrimas Negras” l-a transformat pe cantaretul spaniol intr-o vedeta de talie internationala si a lansat unele dintre cele mai indragite hituri din lumea ibero-americana.Cantaretul care si-a lansat cariera spectaculoasa interpretand piese flamenco in cluburile din Madrid, a descoperit tangoul argentinian alaturi de marile nume ale genului si a incantat milioane de fani in turneele sale mondiale. Biletele, care pot fi procurate de pe www.vreaubilet.ro , vor avea preturi ce vor varia in functie de categorie de la 150 de lei (Categoria 2), la 200 de lei (Categoria 1) si 250 de lei (Categoria VIP).Pana pe 15 ianuarie, cumparatorii VreauBilet vor beneficia de o reducere de sarbatori de 20 % din pretul biletelor la concertul lui Diego el Cigala.