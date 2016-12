Incep inscrierile pentru selectia nationala Eurovision 2017. Juriul va alege semifinalistii intr-un show televizat

Marti, 20 decembrie, au inceput inscrierile pentru Selectia Nationala a Concursului Eurovision 2017. Astfel, compozitorii care doresc sa inscrie piese pentru Selectia Nationala a Eurovision o pot face pana pe 22 ianuarie 2017, anunta organizatorii.Piesele pot fi trimise prin posta sau depuse direct la Registratura TVR (Calea Dorobantilor nr. 191, sector 1, Bucuresti), pe suport CD, cu mentiunea "Pentru Selectia Nationala Eurovision 2017"inscrisa pe plic, ori pot fi trimise electronic, la adresa eurovision.romania@tvr.ro.Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, juriul va decide semifinalistii Selectiei Nationale intr-un show televizat. Artistii vor interpreta piesele in studiourile TVR, in fata juriului si a invitatilor. Numele celor 15 semifinalisti ai Selectiei Nationale 2017 vor fi anuntate in luna februarie.Semifinala va avea loc duminica, 26 februarie 2017, iar finala pe 5 martie. Castigatorul Selectiei Nationale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot.Eurovision 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.In anul 2016, Romania nu a participat la Eurovision din cauza datoriilor pe care TVR le are fata de European Broadcasting Corporation, inregistran o premiera in istoria evenimentului muzical european. TVR nu si-a platit datoriile catre European Broadcasting Union (EBU), acestea se ridicandu-se la 16 milioane de franci elvetieni.Televiziunea Romana si European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, in luna octombrie, la un acord prin care sa faca posibila revenirea Romaniei la Eurovision si difuzarea, de catre postul public de televiziune, a editiei din 2017.Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Difuzat fara intrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive si mai urmarite programe de televiziune din lume. Printre artistii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numara: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.Televiziunea Romana, membra a EBU, este organizatoarea Selectiei Nationale si participa la competitia europeana din anul 1993.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006). Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, compusa de Eduard Circota si interpretata de Mihai Traistariu.